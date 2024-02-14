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Мостовой призвал наказать Промеса по закону

Мостовой призвал наказать форварда «Спартака» Промеса по закону

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Спорт день за днем» заявил, что нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес должен нести ответственность по делу о контрабанде кокаина по закону.

По его мнению, иного способа взаимодействия с игроком нет.

«Надо действовать по закону. По закону выходит — неправильно. Это уже длится давно. Здесь ситуация очень сложная. Тут и Промесу кошмар, и людям, которые рядом. Большинство человеческих законов во всех странах одинаковые. Если ты что-то сделал, то должен быть наказан», — заявил Мостовой.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг. По версии следствия, груз принадлежал Промесу. Кроме того, спортсмен якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому он заплатил €250 тыс. за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

Ранее сообщалось, что Россия хочет обменять форварда «Спартака» Промеса на блогера Евгения Савина.

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