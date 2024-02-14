Стало известно будущее Валиевой в шоу Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева не выступит в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» весной 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба шоу в социальных сетях.

«Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Камила Валиева не примет участие в весеннем туре шоу Этери Тутберидзе. Дополнительная информация о составе будет опубликована заранее для каждого города тура», — говорится в сообщении.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее сообщалось, что бывшая ученица Этери Тутберидзе приняла решение стать тренером.