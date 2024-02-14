Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно будущее Валиевой в шоу Тутберидзе

Дисквалифицированная за допинг Валиева не выступит в шоу Тутберидзе весной

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева не выступит в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» весной 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба шоу в социальных сетях.

«Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Камила Валиева не примет участие в весеннем туре шоу Этери Тутберидзе. Дополнительная информация о составе будет опубликована заранее для каждого города тура», — говорится в сообщении.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее сообщалось, что бывшая ученица Этери Тутберидзе приняла решение стать тренером.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами