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Бывшая ученица Тутберидзе приняла решение стать тренером

Фигуристка Усачева решила пойти учиться на тренера

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Reuters

Фигуристка Дарья Усачева, которая занималась в группе Этери Тутберидзе с 11 до 17 лет, в беседе с «Газетой.Ru» на премьере фильма «Лед-3» в кинотеатре «Октябрь» рассказала о своих планах на будущее. Спортсменка завершила карьеру в августе 2023 года.

«Я собираюсь выступать в ледовых шоу, заниматься тренерской деятельностью, а потом поступать в университет. Пока все довольно банально и тривиально — поступать буду в Российский государственный университет физической культуры (РГУФК) на тренера. А дальше посмотрим. Возможно, буду сниматься в кино», — сказала Усачева.

На съемках фильма «Лед-3» фигуристка была дублером главной героини, исполняя за нее сложные элементы на льду. Также Усачева сыграла в этой кинокартине саму себя. В беседе с «Газетой.Ru» спортсменка заявила об амбициях продолжить карьеру в кино.

«Я бы хотела еще сыграть главную роль в фильме про фигурное катание. Кажется, тут мало кто отказался бы», — сказала Усачева.

Ранее Усачева призвала сравнить Тутберидзе с персонажем фильма «Лед-3».

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