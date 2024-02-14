Фигуристка Усачева призвала сравнить Тутберидзе с персонажем фильма «Лед-3»

Фигуристка Дарья Усачева, которая занималась в группе Этери Тутберидзе с 11 до 17 лет, в беседе с «Газетой.Ru» поделилась своими впечатлениями от фильма «Лед-3» на премьере данной кинокартины в кинотеатре «Октябрь».

Усачева дублировала главную героиню фильма, исполняя прыжки на льду. Также спортсменка сыграла в картине саму себя.

«У меня остались очень позитивные впечатления от фильма «Лед-3». Съемки в нем стали для меня невероятным опытом, который я была очень рада получить. Большое спасибо Юрию Хмельницкому — нашему режиссеру, — потому что атмосфера была невероятно дружеская, уютная. Все актеры, вся команда очень тепло меня приняли. Я за это очень благодарна и повторила бы этот опыт еще раз», — сказала фигуристка.

Также Усачева ответила на вопрос, находит ли она сходство между Этери Тутберидзе и персонажем фильма Ириной Шаталиной — строгим тренером, который оказывает помощь главной героине. Фигуристка призвала всех зрителей фильма попытаться самостоятельно сравнить этих тренеров между собой.

«Мне кажется, все тренеры чем-то похожи. Насчет каких-либо конкретных сходств сказать не могу. Пусть каждый посмотрит фильм и сам для себя решит, есть что-то схожее или нет. Хотела бы я тренироваться у тренера Шаталиной в реальной жизни? Если бы этот тренер была актрисой, то с радостью», — со смехом ответила Усачева.

Ранее ученица Плющенко осталась в восторге от съемок в фильме «Лед-3», где исполнила четверной прыжок.