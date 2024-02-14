Даня Милохин потренировался с легендой UFC

Российский блогер Даня Милохин, который готовится к дебютному поединку в смешанных единоборствах, провел тренировку с обладателем чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексом Перейрой. Соответствующее фото россиянин опубликовал в социальных сетях.



На фото Милохин стоит в боксерских перчатках и широко улыбается, бразильский боец предстал в кадре не только в перчатках, но и в накладках на голени.

Милохин проведет свой первый бой с Аджмалом Ханом, у которого 3,5 млн подписчиков в соцсетях. Поединок состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

Алекс Перейра в ноябре 2023 года стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, сумев сломить сопротивление Иржи Прохазки.

Ранее боксер Александр Поветкин вспомнил о призыве бить петуха в бою с Владимиром Кличко.