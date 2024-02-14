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Быстров заявил, что в клубе-лидере РПЛ нет ярких иностранцев

Экс-футболист Быстров заявил, что в «Краснодаре» не было яркого легионера

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров в комментарии Legalbet заявил, что ему понравились все иностранные футболисты «быков».

«Мне все легионеры «Краснодара» нравились. Кто ярче всех себя проявил? Не знаю, не было яркого легионера», — заявил экс-футболист

Быстров выступал за «Краснодар» в 2014–2017 годах. Всего за клуб он провел 53 матча, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) в заявке «Краснодара» числятся 14 легионеров. Лучшими бомбардирами команды являются колумбийский форвард Кордоба и армянский полузащитник Эдуард Сперцян, на счету которых по восемь голов.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два балла меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В 19-м туре подопечные Владимира Ивича встретятся с казанским «Рубином». Игра пройдет 2 марта, начало в 16.30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на тюремный приговор Промесу.

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