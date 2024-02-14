Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Локомотива» об игроке клуба: таких футболистов немного

Тренер Билялетдинов высоко оценил потенциал футболиста «Локомотива» Пиняева

close
100%
РИА Новости

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов в комментарии Legalbet поделился мнением о перспективах атакующего полузащитника «железнодорожников» Сергея Пиняева.

«Если правильно подходить к работе с Пиняевым, он может стрельнуть так, что всем нам будет очень приятно следить за игрой Сергея. В работе с такими футболистами очень важен тренировочный процесс, не нужно сильно форсировать их развитие, чтобы не сорвать пружину, ибо организм еще молодой.

Если Пиняев еще прибавит в скоростном компоненте и в своей выносливости, то это потенциально игрок топ-уровня, таких футболистов немного, поэтому ими нужно распоряжаться грамотно и бережно», — заявил специалист.

19-летний Сергей Пиняев перешел в «Локомотив» зимой 2022 года. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в 18 встречах, забив два гола. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив», набрав 31 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее лидера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами