Экс-тренер «Локомотива» об игроке клуба: таких футболистов немного

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов в комментарии Legalbet поделился мнением о перспективах атакующего полузащитника «железнодорожников» Сергея Пиняева.

«Если правильно подходить к работе с Пиняевым, он может стрельнуть так, что всем нам будет очень приятно следить за игрой Сергея. В работе с такими футболистами очень важен тренировочный процесс, не нужно сильно форсировать их развитие, чтобы не сорвать пружину, ибо организм еще молодой.

Если Пиняев еще прибавит в скоростном компоненте и в своей выносливости, то это потенциально игрок топ-уровня, таких футболистов немного, поэтому ими нужно распоряжаться грамотно и бережно», — заявил специалист.

19-летний Сергей Пиняев перешел в «Локомотив» зимой 2022 года. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в 18 встречах, забив два гола. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив», набрав 31 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

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