«Манчестер Сити» одержал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» одержал победу над «Копенгагеном» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Паркен» в Дании и завершился с результатом 3:1 в пользу английской команды.

Счет в матче открыли футболисты английской команды на 10-й минуте поединка, отличился Кевин де Брейне с передачи Фила Фодена. На 34-й минуте «Копенгаген» счет сравнял благодаря голу Магнуса Маттссона, а в компенсированное к первому тайму время Бернарду Силва вывел «горожан» вперед. Окончательный результат поединка установил Фоден, который забил свой второй мяч на 90+2 минуте.

По ходу игры вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш получил травму и был заменен уже на 21-й минуте поединка.

Стартовые составы команд на поединок выглядели следующим образом:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Аке, Родри, Де Брейне, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Холанд.

«Копенгаген»: Грабара, Маккенна, Дикс, Вавро, Йелерт, Классон, Маттссон, Фальк, Эльюнусси, Ашури, Диогу Гонсалвеш.

Ответный матч состоится в Манчестере 6 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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