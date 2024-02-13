Экс-президент «Локо» заявил, что Смородской плевать на болельщиков

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов сравнил работу менеджеров Ольги Смородской и Леонида Федуна. Его слова передает Legalbet.

«Она сказала, что ей плевать на болельщиков, но ей на все было плевать. Думаю, ничего хорошего со «Спартаком» бы не было, если бы там управляла Смородская. Не думаю, что Смородская была бы лучше того же Леонида Федуна. Он же довольно разумный человек, просто поспешные решения принимал, но футбол он знает. У него были и успехи. Смородская думала, что держит Бога за бороду, поэтому и говорит сейчас, что могла бы работать в любом клубе», — сказал Наумов.

Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год. При ней клуб стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2013/14 и один раз выиграл Кубок страны.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набрав 31 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее экс-глава «Локомотива» заявил, что никто не хочет переходить в «Зенит» из-за бразильцев.