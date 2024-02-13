Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-президент «Локо» заявил, что Смородской плевать на болельщиков

Наумов: не думаю, что Смородская была бы лучше Федуна в «Спартаке»

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов сравнил работу менеджеров Ольги Смородской и Леонида Федуна. Его слова передает Legalbet.

«Она сказала, что ей плевать на болельщиков, но ей на все было плевать. Думаю, ничего хорошего со «Спартаком» бы не было, если бы там управляла Смородская. Не думаю, что Смородская была бы лучше того же Леонида Федуна. Он же довольно разумный человек, просто поспешные решения принимал, но футбол он знает. У него были и успехи. Смородская думала, что держит Бога за бороду, поэтому и говорит сейчас, что могла бы работать в любом клубе», — сказал Наумов.

Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год. При ней клуб стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2013/14 и один раз выиграл Кубок страны.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набрав 31 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее экс-глава «Локомотива» заявил, что никто не хочет переходить в «Зенит» из-за бразильцев.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами