Костомаров заявил, что психолог не смог ему помочь

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о работе с психологом во время своего восстановления после операции. Его слова передает ТАСС.

«Ко мне приходил психолог, спрашивал, как у меня дела. Я ему — у меня офигенно, посмотрите на меня. С ним вообще не о чем говорить.

Хотя, наверное, это кому-нибудь и поможет. Но мне кажется, это поможет тем людям, которые занимаются в этом направлении и которые столкнулись непосредственно с этой проблемой, которые покажут тебе — смотри, я могу мячом заниматься, плавать могу», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.

Ранее врач объяснил, почему Костомарову необходимо восстанавливать сердце.