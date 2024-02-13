Отказ иностранцев пожимать руки спортсменам из России объяснили страхом и завистью

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему некоторые иностранные спортсмены отказываются пожимать руки россиянам и белорусам на международных турнирах.

Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался жать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, а игроки украинского футбольного клуба не стали обмениваться рукопожатием с российским футболистом Антоном Соколовым в Лиге чемпионов.

«Тут все просто: это политика и внутренние качества человека, — сказал Свиридов. — Кто-то боится, что его накажут в своей стране, кто-то — русофоб или завистник. В спорте зависть есть. Но есть и достоинство, и уважение. Поэтому есть и люди, которые подходят и жмут руки. Нельзя всех грести под одну гребенку.

Мы в сложной политической ситуации, но есть ребята и девчонки, которые уважают российских и белорусских спортсменов. Когда Беларусь стала чемпионом Европы в 1994 году, команда из Испании, которая должна была всех порвать, не вышла получать медали за третье место. Гордыня. Это проявлялось во все времена».

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