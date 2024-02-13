Монсон заинтересован в реванше с Тактаровым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) американского происхождения Джефф Монсон высказался о возможном реванше с Олегом Тактаровым. Он заявил, что хотел бы провести этот бой.

«Да, конечно, мне был бы интересен реванш с Олегом Тактаровым», — цитирует Монсонва «Матч ТВ».

Монсон и Тактаров провели бой по правилам бокса в Москве в августе 2023 года. Поединок продолжался три раунда, по его итогам была зафиксирована ничья. После боя оба спортсмена заметили, что хотели бы провести реванш, но уже по правилам смешанных единоборств.

Тактаров — первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В смешанных единоборствах он провел 24 боя, из которых выиграл 17, пять проиграл, еще два поединка завершились вничью. Его последний официальный бой состоялся в апреле 2008 года.

На счету Монсона 87 боев в ММА, из них в 60-ти он одержал победы, также он потерпел пять поражений, один его поединок закончился ничьей. Последний официальный бой он провел в 2016 году. В мае 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Монсону было предоставлено российское гражданство.

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