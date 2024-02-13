Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему игрок ЦСКА не перейдет в «Спартак»

Президент «Урала» Иванов заявил, что вратарь Помазун останется до конца сезона

close
100%
РИА Новости

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему арендованный у ЦСКА вратарь Илья Помазун не перейдет в «Спартак» в текущее трансферное окно. Он подчеркнул, что, согласно контракту, в случае необходимости армейцы могут отозвать его, предупредив «Урал» за 15 дней до закрытия окна — то есть, до 22 февраля, — а этого не произошло.

«У нас в арендном соглашении с ЦСКА прописано, что армейцы могут его отозвать в том случае, если предупредят нас за 15 дней до закрытия трансферного окна. Поэтому, думаю, Илья отыграет в «Урале» до конца сезона. А дальше уже видно будет. Как решит ЦСКА, будет ли какое-то предложение по нему? Посмотрим», — сказал Иванов в интервью «СЭ».

Функционер заметил, что у голкипера есть желание поиграть в Европе. Но, по словам Иванова, в текущих обстоятельствах на это рассчитывать не приходится.

«Все-таки мало кто в Европе может видеть, как он выступает за «Урал». Если же его позовет большой российский клуб, если, допустим, ЦСКА со «Спартаком» договорятся, считаю, Помазун везде себя сможет достойно проявить», — убежден Иванов.

Помазун на правах аренды выступает за «Урал» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 22 матча во всех турнирах и пропустил 32 мяча. О возможном переходе вратаря в «Спартак» 4 февраля сообщил Telegram-канал «Мутко против».

Ранее Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами