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«Спартак» нарушил регламент РПЛ

«Спорт-Экспресс»: «Спартак» нарушил регламент РПЛ при заявке форварда Быковского

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ФК «Спартак»

Футболист московского «Спартака» Артем Быковский 5 февраля был перезаявлен за красно-белых под другим номером, что не предусмотрено регламентом Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В первой части сезона он выступал под 93-м номером. Под ним 19-летний нападающий значится на официальном сайте «Спартака» и значился в заявке на сайте РПЛ, под ним выступал в Молодежной футбольной лиге (МФЛ) и оказывался в заявке основной команды на кубковый матч против московского «Динамо» (0:3). Теперь же он числится на сайте РПЛ под 12-м номером.

При этом в пункте 9.5.1 регламента чемпионата России-2023/24 говорится, что «не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. В первом матче после рестарта чемпионата России красно-белые на выезде сыграют с петербургским «Зенитом», матч состоится 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» обвинили в намеренном поиске скандалов.

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