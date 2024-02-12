Президент «Урала» отверг идею подписания Глушакова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов в интервью Legalbet заявил, что клуб откажется от идеи подписания экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который провел зимние сборы — 2024 с «Ростовом».

По его словам, «шмели» не задумывались над тем, чтобы заключить контракт с Глушковым.

«Глушаков где только не играл после «Спартака». Нет, мы не готовы подписать его», — заявил Иванов.

37-летний футболист является уроженцем города Миллерово (Ростовская область).

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

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