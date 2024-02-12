«Реал» из-за забастовки не смог долететь до Лейпцига на матч Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» не смог вылететь в Лейпциг на матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за забастовки сотрудников местного аэропорта, сообщает Marca.

Из-за невозможности принять рейс в Лейпциге, самолет с футболистами «сливочных» приземлился в городе Эрфурт, после чего остаток дороги до Лейпцига игроки вместе с тренерским штабом и персоналом преодолели на автобусе.

Причиной забастовки в аэропорту Лейпцига стал отказ руководства повысить сотрудникам заработную плату и компенсировать инфляцию. Помимо Лейпцига, также временно не работает аэропорт Дрездена.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Ответная игра пройдет 6 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Также 13 февраля пройдет матч между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити».

Ранее звезде «Реала» предрекли трудности в РПЛ.