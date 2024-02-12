Назван клуб, который может навязать конкуренцию «Зениту» и «Краснодару»

Бывший защитник «Динамо» и национальной команды России Владимир Гранат заявил, что московский клуб может составить конкуренцию «Краснодару» и петербургскому «Зениту» в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если у южан кто-то выпадет из-за травм или дисквалификаций, то им будет очень тяжело удержать лидерство. Но на данный момент я бы расценил шансы на первое место для этих команд как 50 на 50. Хотелось бы, чтобы и «Динамо» вмешалось в эту гонку. Оно объективно может составить конкуренцию», — заявил футболист.

«Динамо» после 18-го тура Российской премьер-лиги идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 32 балла. От лидера — «Краснодара» — подопечные Марцела Лички отстают на шесть очков. «Зенит» занимает вторую позицию, имея в активе 36 баллов.

В первом матче после рестарта чемпионата России «Динамо» сыграет против московского «Локомотива» 3 марта. Стартовая сирена прозвучит для футболистов в 16:30 по московскому времени.

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