Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Назван клуб, который может навязать конкуренцию «Зениту» и «Краснодару»

Экс-защитник «Динамо» Гранат заявил, что клуб может конкурировать с лидерами РПЛ

close
100%
ФК «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» и национальной команды России Владимир Гранат заявил, что московский клуб может составить конкуренцию «Краснодару» и петербургскому «Зениту» в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если у южан кто-то выпадет из-за травм или дисквалификаций, то им будет очень тяжело удержать лидерство. Но на данный момент я бы расценил шансы на первое место для этих команд как 50 на 50. Хотелось бы, чтобы и «Динамо» вмешалось в эту гонку. Оно объективно может составить конкуренцию», — заявил футболист.

«Динамо» после 18-го тура Российской премьер-лиги идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 32 балла. От лидера — «Краснодара» — подопечные Марцела Лички отстают на шесть очков. «Зенит» занимает вторую позицию, имея в активе 36 баллов.

В первом матче после рестарта чемпионата России «Динамо» сыграет против московского «Локомотива» 3 марта. Стартовая сирена прозвучит для футболистов в 16:30 по московскому времени.

Ранее бразилец из «Динамо» заявил, что его удивило ощущение безопасности в России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами