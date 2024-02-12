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Первая ракетка России объяснила, почему проиграла два финала подряд

Касаткина прокомментировала поражение в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби

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Dylan Martinez/Reuters

Первая теннисистка России Дарья Касаткина после своего проигрыша представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби поделилась размышлениями о своей неудачной серии из двух проигранных финалов подряд. Ее слова передает Sports.ru.

«Иногда разочарование помогает больше, чем состояние абсолютного счастья. Так получилось два года назад, когда я проиграла с матч-пойнта в полуфинале Рима против Онс [Жабер]. Я правда считаю, что из-за этого матча позже сыграла в полуфинале «Ролан-Гарроса». Поэтому я буду думать, что эти поражения в финалах сделают меня сильнее и заставят расти», — заявила Касаткина.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Рыбакиной. До этого Касаткина проиграла финал турнира в Аделаиде Алене Остапенко – 3:6, 2:6.

Для Рыбакиной этот титул стал седьмым в карьере и вторым в текущем сезоне. 7 января она выиграла турнир категории WTA 500 в австралийском Брисбене. Призовой фонд WTA 500 в Абу-Даби превышает 920 тысяч долларов. В прошлом сезоне победительницей стала Белинда Бенчич из Швейцарии, обыгравшая в финале россиянку Людмилу Самсонову.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам. На теннисных соревнованиях россияне выступают без национального флага.

Ранее была названа причина разгромного поражения Касаткиной в финале турнира в Абу-Даби.

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