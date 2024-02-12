«Он моя ролевая модель»: Даня Милохин заявил, что равняется на украинского боксера

Популярный российский блогер и тиктокер Даня Милохин, который готовится к дебюту в боксе, признался, что его примером является украинский боксер Василий Ломаченко. Его слова приводит Sport24.

«Смотрю бои Василия Ломаченко. Сто процентов — он моя ролевая модель! Хоть он и левша, но мне нравятся его движения на ринге — оппоненты его просто не видят. Украинец в каждом своем бою за секунду оказывается за спиной своего противника», — заявил Милохин.

Милохин проведет свой первый бой с Аджмалом Ханом, у которого 3,5 млн подписчиков в соцсетях. Поединок состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

10 февраля Милохин сообщил, что начнет карьеру в боксе под флагом России.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект «Ледниковый период» и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Милохин отказался выходить на бой под песню «Я русский».