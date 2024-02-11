На матче КХЛ установлен мировой рекорд

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и «Сочи» установлен новый мировой рекорд посещаемости матчей на крытых аренах. Его слова приводит ТАСС.

Игру посетили 21 481 зритель. После 12-й минуты третьего периода счет 7:1 в пользу хозяев.

Новая арена в Санкт-Петербурге вмещает 21 500 болельщиков. Рекорд посещаемости крытых хоккейных арен ранее принадлежал канадскому «Белл-центру», где выступает «Монреаль Канадиенс». Арена вмещает 21 100 зрителей.

Предыдущий рекорд посещаемости игр КХЛ на крытых аренах был установлен в 2014 году, когда на матче между чешским клубом «Лев» и магнитогорским «Металлургом» присутствовали 17 073 зрителя.

После 61 матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА, набрав 85 очков, делит первое место с ярославским «Локомотивом». На три очка меньше у идущего третьим московского «Динамо».

Ранее Загитову подставили перед выступлением на открытии «СКА-Арены».