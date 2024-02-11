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В «Зените» следят за изменениями в «Спартаке»

Тренер «Зенита» де Оливейра: следим за «Спартаком», это наша первая игра

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Александр Вильф/РИА Новости

Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра признался, что в команде следят за изменениями в московском «Спартаке» перед рестартом Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Следим за «Спартаком», это наша первая игра. Мы всегда стараемся хорошо разбирать соперника. Понятно, что еще есть много времени до первого официального матча в году, многое может измениться. Тем не менее мы уже смотрим за тем, как «Спартак» перестраивается», — заявил специалист.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в первом матче после рестарта чемпионата России. Игра пройдет в Сант-Петербурге 2 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице, набрав 38 баллов. Подопечные Сергея Семака отстают от лидера — «Краснодара» — на два балла. «Спартак» идет на пятой строчке, команда Гильермо Абаскаля набрала 30 баллов.

«Зенит» — действующий чемпион Российской премьер-лиги.

Ранее был назван необычный претендент на бронзу РПЛ.

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