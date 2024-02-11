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Чен о деле Валиевой: противно слушать фигуристов США, получили на халяву золото — молчите

Комментатор Чен о деле Валиевой: бронза сборной — не самый плохой вариант

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Максим Блинов/РИА Новости

Бывшая легкоатлетка, спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась размышлениями о решении Международного союза конькобежцев (ISU) перераспределить медали командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх — 2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой и призналась, что ей противно слушать представителей США. Ее слова приводит Metaratings.

«Бронза сборной — не самый плохой вариант. Да, это дико обидно. Мне противно слушать комментарии американских фигуристов, они несут ахинею по этому поводу. Получили на халяву золото — сидите и просто молчите! Конечно, нашу команду считаю олимпийскими чемпионами», — заявила Чен.

Изначально медали «командника» были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.

7 февраля ISU выступил с заявлением, в котором говорится, что решение о перераспределении медалей командного турнира принималось на основании всесторонней оценки экспертов по праву и соответствует вердикту, которая вынесла комиссия CAS. Канадская сторона с таким решением не согласилась, Олимпийский комитет страны вместе с Федерацией рассматривают вариант подачи апелляции.

Ранее российский тренер предложил отдать медали Игр Канаде из-за дела Валиевой.

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