Кожевников перечислил фаворитов Кубка Гагарина — 2024

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) шесть команд способны навязать друг другу борьбу за Кубок Гагарина — 2024.

По его словам, более сильными в борьбе за трофей выглядят команды Западной конференции.

«Претендентов на Кубок Гагарина много: СКА, ЦСКА, несмотря на текущие трудности, 100% — «Спартак». Отмечу еще «Локомотив», «Ак Барс». Плюс, мне кажется, шансы есть у Уфы» — заявил Кожевников.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в финале Кубка Гагарина — 2023 обыграл казанский «Ак Барс».



Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

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