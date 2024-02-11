Кожевников назвал две самые привлекательные команды КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что испытывает удовольствие от игры двух команд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По его словам, больше всего ему нравятся середняки чемпионата.

«Мне по игре нравятся две команды — «Северсталь» и «Амур». «Северсталь» очень нравится. Но за Кубок им будет бороться сложно — Хабаровску надо бороться за попадание в плей-офф, а Череповец в число претендентов на Кубок Гагарина не входит» — заявил Кожевников.

«Северсталь» занимаешь шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 72 очка. «Амур» с 62 баллами идет на девятом месте Востока.



Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Александр Кожевников назвал Санкт-Петербург спортивной меккой России.