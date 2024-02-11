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Полуфиналист «Ролан Гаррос» оценил шансы Касаткиной в финале турнира в ОАЭ

Чесноков считает, что Касаткина уступает Рыбакиной в мощи

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David Kirouac/Reuters

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Дарья Касаткина должна была более комфортно выиграть Хаддад-Майю в полуфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом он заявил Vprognoze.

«Касаткина сейчас играет очень хорошо. Она отлично чувствует мяч и двигается. В полуфинале с Хаддад Майей Дарья могла не доводить дело до тай-брейка в третьем сете. Она должна была выиграть более комфортно, но не использовала много своих шансов.

Однако Рыбакина оказывает на корте такое давление на соперниц, что даже при той хорошей игре, которую показывает Дарья, она уступает Елене в мощи», — сказал Чесноков.

10 февраля Касаткина обыграла Хаддад-Майю со счетом 6:3, 4:6, 7:6 и вышла в финал турнира в Абу-Даби. В главном матче россиянка встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (9770 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7200 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (14-е место, 2838 очков).

Ранее сообщалось, что мужа украинской теннисистки дисквалифицировали с турнира за нанесение травмы супервайзеру.

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