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Юрий Жирков заявил, что ему приятно играть на Кубке легенд

Экс-футболист Жирков: приятно играть на Кубке легенд

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Global Look Press

Бывший полузащитник московского ЦСКА Юрий Жирков заявил, что ему приятно играть на Кубке легенд, передает Legalbet.

«В хоккей я сейчас играю больше, чем в футбол. Но участвовать в таком турнире очень приятно. Много болельщиков, приехали именитые футболисты из разных стран. Впечатления только положительные», — сказал Жирков.

В сборной России Жирков стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008. Он выступал за национальную команду с 2005 по 2021 год, провел 105 матчей и забил два мяча.

В России экс-футболист выступал за ЦСКА, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки». Он пять раз выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны.

Жирков также выступал за «Челси» — с 2009 по 2011 год. За это время он провел 49 матчей, в которых забил один мяч. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Жирков вспомнил, как провозил кальян в сборную России.

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