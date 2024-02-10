Бывший игрок «Спартака» оценил игру команды против «Ростова» и «Шабаб Аль-Ахли»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе и за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» оценил игру красно-белых на проходящем в эти дни в Абу-Даби Winline Зимнем кубке РПЛ. По мнению специалиста, команда Гильермо Абаскаля была не готова к матчу против «Ростова», а обыгранный во втором туре «Шабаб Аль-Ахли» просто слишком сильно уступает в классе.

«Первый матч мы видели – по большому счету, у «Спартака» был провал. И «Ростов» себя хорошо проявил, хотя первые 20 минут была абсолютно равная игра, и «Спартак» ее даже больше контролировал. Были, конечно, моменты. Понятно, что команда позже всех начала предсезонные сборы, но это турнир, и к нему нужно как-то подготавливаться. А что касается второго матча, то соперник был намного слабее, и в этой ситуации «Спартак», понятно, чуть быстрее, у него лучше были движения и командные действия. Но уровень с тем же «Ростовом» все же не сравнить».

В первом матче турнира «Спартак» крупно уступил «Ростову» — 0:3. Во второй игре красно-белые забили пять безответных мячей в ворота «Шабаб Аль-Ахли». Следующий матч команда Абаскаля проведет против «Кайрата» из Казахстана.

Ранее «Спартаку» предрекли потерю Джикии и увольнение Абаскаля.