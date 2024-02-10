Первая ракетка России вышла в финал турнира в Абу-Даби

Теннисистка Дарья Касаткина, являющаяся первой ракеткой России, вышла в финал турнира в Абу-Даби.

В полуфинальном поединке Касаткина обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю. Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу Касаткиной. Матч продолжался 3 часа 2 минуты.

На счету Касаткиной один эйс и четыре двойные ошибки.

В решающем матче Касаткина встретится с победительницей матча Елена Рыбакина — Людмила Самсонова.

На Australian Open Касаткина вылетела во втором круге, уступив 44-й ракетке мира, американке Слоан Стивенс со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными МОК, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам. На теннисных соревнованиях россияне выступают без национального флага.

Ранее россиянка уступила в финале теннисного турнира в Австрии.