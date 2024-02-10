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Павленко: без еврокубков отношение к РПЛ нивелируется

Экс-футболист Павленко сожалеет, что российские клубы отстранены от еврокубков

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Павленко согласился с мнением, что текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) самый интересный по интриге. Об этом он рассказал Legalbet.

«По интриге — да, но мы все же остаемся без еврокубков. Поэтому и отношение к чемпионату России немного нивелируется. Жалко, что наши команды, которые достойны выступать в Европе, отстранены.

Шансы «Краснодара» прервать гегемонию «Зенита»? Шансы есть, конечно, но это будет очень тяжело сделать», — заявил Павленко.

После 18 туров чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. Следом идет петербургский «Зенит» с 36 баллами. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», в активе которого 32 очка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее Федун обвинил в непрофессионализме руководство «Спартака».

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