Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Футболист сборной России уходит из «Зенита»

Журналист Карпов: хавбек «Зенита» Сутормин на правах аренды переходит в «Сочи»

close
100%
РИА Новости

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин переходит в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, 30-летний полузащитник мог оказаться в «Ростове», но в процессе переговоров «Зенит» дважды отзывал свое согласие на переход. Когда петербургский клуб согласился в третий раз — отказались уже ростовчане. Отмечается, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин очень хотел видеть Сутормина в своей команде.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Его переход стал одним из самых скандальных в лиге. Игрок сначала подписал контракт с казанским «Рубином» из-за нежелания «Зенита» удовлетворять его требования. Сумма трансфера составила 50 тысяч рублей. Через семь дней за эту же сумму Сутормин перешел в петербургский клуб.

За это время в составе сине-бело-голубых он четырежды становился чемпионом России и трижды выигрывал Суперкубок страны.

В текущем сезоне Сутормин принял участие в 12 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. После первой части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» с 11 баллами расположился на последней строчке.

Ранее «Спартак» захотел переманить вратаря у конкурента.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами