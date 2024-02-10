Футболист сборной России уходит из «Зенита»

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин переходит в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, 30-летний полузащитник мог оказаться в «Ростове», но в процессе переговоров «Зенит» дважды отзывал свое согласие на переход. Когда петербургский клуб согласился в третий раз — отказались уже ростовчане. Отмечается, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин очень хотел видеть Сутормина в своей команде.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Его переход стал одним из самых скандальных в лиге. Игрок сначала подписал контракт с казанским «Рубином» из-за нежелания «Зенита» удовлетворять его требования. Сумма трансфера составила 50 тысяч рублей. Через семь дней за эту же сумму Сутормин перешел в петербургский клуб.

За это время в составе сине-бело-голубых он четырежды становился чемпионом России и трижды выигрывал Суперкубок страны.

В текущем сезоне Сутормин принял участие в 12 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. После первой части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» с 11 баллами расположился на последней строчке.

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