«Спартак» пытается переманить вратаря у конкурента

Московский футбольный клуб «Спартак» не оставляет попыток приобрести российского вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что руководители команд находятся в контакте, обсуждают условия потенциального трансфера. Если стороны придут к соглашению, то Агкацев пополнит состав красно-белых будущим летом.

Агкацев — воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне 22-летний вратарь провел за «Краснодар» семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 30 баллов и расположился на пятой строчке.

Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре «быки» на своем поле сыграют с казанским «Рубином», а красно-белые — в гостях с петербургским «Зенитом».

Ранее экс-футболист сборной Германии признался в любви к России.