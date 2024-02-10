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Стало известно, сколько предлагает «ПСЖ» Мбаппе по новому контракту

El Chiringuito TV: ПСЖ предлагает Мбаппе двухлетний контракт на €160 млн

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Christian Hartmann/Reuters

Парижский «ПСЖ» сделал предложение французскому нападающему команды Килиану Мбаппе, чтобы сохранить его в составе команды. Об этом сообщил журналист Le Parisien Франсуа Давид в эфире El Chiringuito.

Согласно его заявлению, «ПСЖ» предлагает футболисту заключить соглашение на два года на общую сумму €160 млн — по €80 млн за сезон.

Сам Мбаппе по-прежнему намерен перейти в мадридский «Реал», но если предложение испанской команды «не будет выше, чем предложение по Джуду Беллингему или Винисиусу Жуниору, Килиан может остаться в Париже».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

Ранее Мбаппе назвали самым невыносимым игроком в истории «Реала».

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