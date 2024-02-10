Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Абаскаля уговаривают подписать аргентинца в «Спартак»

«Евро-Футбол.Ру»: «Спартак» может подписать контракт с аргентинцем Фернандесом

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Московский «Спартак» рассматривает вариант с трансфером аргентинского полузащитника Эсекьеля Фернандеса из «Бока Хуниорс». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Кандидатуру игрока предложил новый спортивный директор красно-белых Томаш Амарал. Он пытается убедить главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля в целесообразности этого трансфера. Сам игрок готов переехать в Россию при определенных условиях.

«Бока Хуниор» не намерена рассматривать предложения ниже €15-17 млн.

В прошлом сезоне он провел за аргентинский клуб 43 матча и отдал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt стоимость 21-летнего полузащитника, который выступает в молодежной сборной Аргентины, составляет €8 млн.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. В первом матче после рестарта чемпионата России красно-белые на выезде сыграют с петербургским «Зенитом», матч состоится 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее капитан «Спартака» объяснил интервью агента со словами про Абаскаля.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами