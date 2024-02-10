Абаскаля уговаривают подписать аргентинца в «Спартак»

Московский «Спартак» рассматривает вариант с трансфером аргентинского полузащитника Эсекьеля Фернандеса из «Бока Хуниорс». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Кандидатуру игрока предложил новый спортивный директор красно-белых Томаш Амарал. Он пытается убедить главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля в целесообразности этого трансфера. Сам игрок готов переехать в Россию при определенных условиях.

«Бока Хуниор» не намерена рассматривать предложения ниже €15-17 млн.

В прошлом сезоне он провел за аргентинский клуб 43 матча и отдал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt стоимость 21-летнего полузащитника, который выступает в молодежной сборной Аргентины, составляет €8 млн.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. В первом матче после рестарта чемпионата России красно-белые на выезде сыграют с петербургским «Зенитом», матч состоится 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее капитан «Спартака» объяснил интервью агента со словами про Абаскаля.