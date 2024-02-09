В «Спартаке» отреагировали на неприличный жест руководителя «Зенита»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев отреагировал на неприличный жест председателя правления петербургского «Зенита» Александра Медведева в адрес красно-белых, который он показал футболисту петербургского клуба Клаудиньо, передает Sport24.

«Лучшая реакция на видео с Медведевым будет на поле от нашей команды», — сказал Малышев.

15 января пресс-служба «Зенита» опубликовала видео на YouTube-канале с первого дня сборов команды в ОАЭ. На нем Медведев поприветствовал каждого игрока команды, а во время диалога с Клаудиньо показал непристойный жест. При этом словами объяснил, что данный жест относится к «Спартаку». Позже видео было удалено с YouTube-канала клуба.

Команды сыграют между собой в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в начале марта.

После 18 туров чемпионата страны подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте.

Ранее игрок «Спартака» Роман Зобнин оценил неприличный жест руководителя «Зенита» Медведева.