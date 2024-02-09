«Зенит» потерпел первое поражение на зимних сборах

Петербургский «Зенит» в товарищеском матче уступил катарскому «Аль-Райяну».

Встреча завершилась со счетом 2:4.

В составе «Зенита» голами отметились Александр Коваленко и Иван Сергеев. Игрок сине-бело-голубых Алексей Сутормин получил красную карточку на 87-й минуте. Это поражение стало первым для подопечных Сергея Семака в 2024 году.

9 февраля «Зенит» досрочно стал победителем Кубка Равноправия, который проходит в Катаре. Бразильский «Сантос» потерял математические шансы обогнать подопечных Сергея Семака, обыграв катарский «Аль-Духаиль» лишь в серии пенальти. За эту победу «Сантос» получил два очка.

В активе «Зенита» сейчас шесть баллов. Столько же у китайского «Шанхай Шэньхуа», который уступает «Зениту» по дополнительным показателям. В активе «Сантоса» 2 балла, а «Аль-Духаиль» набрал одно очко.

В заключительном матче турнира «Зенит» сыграет с «Сантосом». Игра пройдет 13 февраля.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые отстают от «Краснодара» на два очка.

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