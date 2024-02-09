Бывший легионер «Динамо»: в команде все пили алкоголь

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал, что в команде все употребляли алкогольные напитки, передает Sport24.

«Кто из футболистов «Динамо» пил больше всех? Все пили. Еще после каждой победы ходили в ночные клубы. Я тоже ходил», — сказал Кураньи.

За «Динамо» Кураньи выступал с 2010 по 2015 год. В 2016 году игрок завершил карьеру, выступая за немецкий «Хоффенхайм».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 32 балла, она отстает от лидера чемпионата — «Краснодара» — на шесть очков. После возобновления национального первенства в марте 2024 года «Динамо» первый матч проведет на домашнем стадионе против московского «Локомотива». Встреча состоится 3 марта.

Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов.

Ранее Кураньи заявил, что хотел бы поработать в России.