Бывший легионер «Динамо»: в команде все пили алкоголь

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал, что в команде все употребляли алкогольные напитки, передает Sport24.
«Кто из футболистов «Динамо» пил больше всех? Все пили. Еще после каждой победы ходили в ночные клубы. Я тоже ходил», — сказал Кураньи.
За «Динамо» Кураньи выступал с 2010 по 2015 год. В 2016 году игрок завершил карьеру, выступая за немецкий «Хоффенхайм».
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 32 балла, она отстает от лидера чемпионата — «Краснодара» — на шесть очков. После возобновления национального первенства в марте 2024 года «Динамо» первый матч проведет на домашнем стадионе против московского «Локомотива». Встреча состоится 3 марта.
Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов.
Ранее Кураньи заявил, что хотел бы поработать в России.