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Вайцеховская назвала безнравственной реакцию Тутберидзе на дисквалификацию Валиевой

Вайцеховская о дисквалификации Валиевой: реакция Тутберидзе безнравственная

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская на YouTube-канале Okko Спорт подвергла критике реакцию тренера Этери Тутберидзе на дисквалификацию Камилы Валиевой.

«Уже поднято интервью Тутберидзе Познеру. Там она говорит, что все контролирует и ищут заменитель мельдонию, что принял к рассмотрению CAS. Сейчас говорить, что она не лезет в подготовку — по меньшей мере безнравственно», — сказала Вайцеховская.

Вайцеховская отметила, что считает некрасивым моментом стремление Тутберидзе самоустраниться и остаться в стороне.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. 7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Валиева в составе сборной России завоевала золото в командном турнире на Играх-2022 в Китае. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять золото у сборной России.

Ранее стало известно, сможет ли Валиева выступать в шоу во время дисквалификации.

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