Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» выйдет в прокат в марте

Документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды», рассказывающий о борьбе спортсмена, перенесшего тяжелую болезнь, выйдет в российский прокат 9 марта. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Это история о возвращении спортсмена к полноценной жизни благодаря поддержке его семьи, близких людей и помощи высокопрофессиональных врачей, отмечается в релизе.

Фильм строится на интервью с самим спортсменом, с его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. В нем содержатся уникальные архивные кадры из жизни Романа, хроника его реабилитации и возвращения на лед.

В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью.

«Конечно, это фильм непосредственно о самом Романе Костомарове, сумевшем преодолеть нечеловеческие испытания. Но это кино и прежде всего о сильных женщинах, которые окружали Романа и буквально вдохнули в него жизнь. Без них он бы точно не справился. Поэтому мы выпускаем это кино в прокат к Международному женскому дню, чтобы подчеркнуть их огромную роль», – заявили продюсеры ленты Жан Просянов и Максим Рубанов.

Режиссером проекта является Михаил Щедринский («Капитан Правда», «Грач»), сценарий написала Юлия Лемарк («Родные люди», «Саша и Питер», «Ректор»).

Ранее Костомаров показал, как парит над водой.