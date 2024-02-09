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Роналду – фанатам «Аль-Хиляля»: здесь я, а не Месси

Роналду сорвался на фанатов «Аль-Хиляля», скандировавших фамилию Месси

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STR/AP

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отреагировал на то, что болельщики «Аль-Хиляля» скандировали имя Лионеля Месси в товарищеском матче за сезонный Кубок Эр-Рияда.

Игра прошла 8 февраля в столице Саудовской Аравии и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». Фанаты этой команды всю игру скандировали имя Лионеля Месси при каждом касании мяча португальцем. Роналду эмоционально реагировал на такое поведение болельщиков. Он прикладывал руку к уху, а в одном из моментов обратился к трибунам со словами: «Здесь я, а не Месси».

Это первый матч для Роналду после травмы. Он вышел на поле в стартовом составе, провел весь матч и получил желтую карточку на 54-й минуте.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 26 матчах команды во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее Роналду вытер промежность шарфом «Аль-Хиляля».

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