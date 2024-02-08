Президент спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга найден с пулей в голове

Погиб президент спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталий Конев, передает «Фонтанка».

7 февраля около 17.00 в полицию поступил звонок из стрелкового клуба «Невский». Администрация клуба сообщила правоохранительным органам, что на площадке для стрельбы был найден без сознания 57-летний Виталий Конев, который работал в клубе инструктором.

Медики прибыли на место происшествия и констатировали смерть Конева. По предварительной информации, в голове Конева была найдена пуля.

«Выражаем искренние соболезнования и слова поддержки родным, близким и коллегам Виталия Николаевича», — говорится в сообщении Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Ранее российский футболист погиб на пляже в Сочи.

Ранее скончался бывший тренер казанского «Рубина».