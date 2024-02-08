Команда Тутберидзе убрала Валиеву с афиш своих шоу

Команда Этери Тутберидзе в своих социальных сетях убрала российскую фигуристку Камилу Валиеву с афиш своих шоу после новости о дисквалификации спортсменки.

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года были опубликованы две афиши предстоящих шоу, которые содержат информацию о мероприятии без фотографий спортсменок. На двух последних афишах, которые были опубликованы до решения CAS, присутствует Валиева и другие фигуристки.

29 января CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. 7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Валиева в составе сборной России завоевала золото в командном турнире на Играх-2022 в Китае. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять золото у сборной России.

Ранее Валиева рассказала, что дедушка перестал ей готовить после Олимпиады.