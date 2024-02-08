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Перешедший из «Спартака» в «Зенит» игрок заявил, что мучился в клубе

Бакаев признался, что мучился в «Зените»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболист «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахде» из ОАЭ, в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал об адаптации в клубе из Санкт-Петербурга.

«Я анализировал. Ну, я не знаю, я делал все, что в моих силах, максимально работал. Первые полгода у меня просто ничего не получалось. В «Зенит» перешел, вообще ничего. У меня и на тренировках ничего не получалось, я мучился.

Почему? Не знаю, адаптация какая-то там сумасшедшая была. Первый месяц хорошо было на эмоциях, а потом спад. Я прихожу на тренировку, просто ноги тяжелые, ну вообще, я не понимал, что происходит», — сказал Бакаев.

Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года после перехода из «Спартака», с которым не удалось подписать новый контракт. Стоит отметить, что он является воспитанником красно-белых.

В текущем сезоне россиянин четыре раза выходил на поле за «Зенит» и отметился одним ассистом.

В сентябре 2023 года Бакаев перешел в «Аль-Вахду» до лета 2024 года. В текущем сезоне россиянин провел в местном чемпионате 10 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее Бакаев пожаловался на цены в Эмиратах.

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