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Экс-тренер «Спартака» заявил, что Абаскаль «плывет»

Тренер Гладилин заявил, что Абаскалю пора определяться с составом «Спартака»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин не стал называть слабой вратарскую линию красно-белых после ошибки голкипера команды Александра Максименко в матче с «Ростовом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Не думаю, что эту позицию в команде можно назвать слабой. Просто тренер сейчас «плывет». Он не знает, что делать. Сегодня играло чуть ли не 22 человека, и Абаскаль не знает, кто у него основные футболисты.

Даже не представляю, по какой тактике он будет играть. Сложности есть и пора определяться с составом, чтобы его наигрывать. Первый матч будет с «Зенитом», и если «Спартак» собирается бороться за медали — надо достойно сыграть. А питерцы сейчас в хорошем состоянии», — заявил Гладилин.

Встреча прошла в Аду-Даби и завершилась разгромной победой «Ростова» со счетом 3:0. Забитыми мячами в матче отметились Евгений Чернов, Николай Комличенко и Кирилл Щетинин.

9 февраля «Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, 11 февраля — «Ростов» с казахстанским «Кайратом».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Ранее Абаскаль объяснил разгром от «Ростова».

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