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Ученица Тутберидзе выиграла первенство России среди юниоров

Ученица Тутберидзе Базылюк победила на первенстве России среди юниоров

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Александр Вильф/РИА Новости

7 февраля, в Саранске завершились соревнования девушек на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. Победительницей стала подопечная Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 245,19 балла.

Серебряная медаль досталась Алисе Двоеглазовой, набравшей 231,33 балла. Третьей стала Лидия Плескачева (211,83 балла).

Маргарита Базылюк была лидером и после короткой программы.

На прошлогоднем первенстве России среди юниоров победительницей стала Алина Горбачева.

Стоит отметить, что для Базылюк это уже не первая золотая медаль в 2024 году. Она стала победителем чемпионата России 2024 года по прыжкам, представляя команду Дмитрия Козловского. Также юная фигуристка на ЧР по прыжкам завоевала золотую медаль в личном турнире.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее стал известен победитель первенства России среди юниоров в фигурном катании.

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