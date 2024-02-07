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Булыкин: в Гааге комфортно и уютно

Экс-игрок «Локомотива» Булыкин назвал Гаагу комфортным и уютным городом

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший нападающий гаагского «Адо Ден Хааг» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин в интервью Legalbet заявил, что ему было комфортно жить и играть в Нидерландах.

По его словам, Гаага довольно сильно отличается от столицы Нидерландов, являясь более спокойным и тихим местом.

«Гаага — это, конечно, не Амстердам, но там много красивых зданий. Мне делали экскурсию в Гаагский суд, ходил, посмотрел. Все нравилось в этом спокойном городе. Он небольшой, в нем было довольно комфортно и уютно. К тому же команду всегда сильно поддерживали, футболистов узнавали, все получалось. Гаага и Амстердам остались навсегда в моем сердце», — заявил футболист.

Булыкин во время своей профессиональной карьеры выступал за столичные «Локомотив» и «Динамо», а также зарубежные клубы, включая немецкий «Байер» из Леверкузена, помимо «Адо Ден Хааг» и «Аякса». Профессиональную карьеру Булыкин завершил в нижегородской «Волге».

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе может обогатиться на €120 млн сразу после перехода в новый клуб.

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