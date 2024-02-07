Зарема назвала наставника «Спартака» Абаскаля тренером-мотыльком

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, лестно отозвалась о защитнике красно-белых Георгии Джикии, отметив его положительные качества, а также выразила уверенность, что футболист должен остаться в клубе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Георгий — это Человек с большой буквы. Я не буду подробно рассказывать, какой прекрасный Джикия как личность, скольким детям он помог и финансово, а также как искренне он проводил день с онкобольными ребятами, как вселял в них надежду победить болезнь, чтобы выйти на поле вместе с ним за руку. Десятки родителей будут благодарны ему всю жизнь за его доброе сердце и отзывчивость.

Такие личности должны быть в клубе и после завершения карьеры. Он и есть «Спартак», а не пришлые управляющие, идущие на поводу у тренера-мотылька», — сказала Салихова.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. 5 февраля агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что новый контракт не будет подписан, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

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