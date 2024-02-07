Третьяк назвал жестким приговором дисквалификацию Валиевой

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что хоккеисты поддерживают российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая была дисквалифицирована из-за нарушения антидопинговых правил. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы очень близки с фигурным катанием. Конечно, жесткий приговор. Четыре года не участвовать сильнейшей фигуристке мира. Непонятно, зачем лучшей спортсменке что‑то принимать, она и так была сильнейшей», — заявил Третьяк.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее в МОК призвали отдать бронзу Олимпиады Канаде из-за допинга Валиевой.