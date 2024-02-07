Ученица Тутберидзе заявила о проблемах со здоровьем

Ученица Этери Тутберидзе, фигуристка Алиса Двоеглазова, которая после короткой программы на первенстве России среди юниоров заняла промежуточное второе место, призналась, что не до конца оправилась от травмы. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Раньше я была в чуть более лучшей форме, немного эта ситуация сбила меня. Хотя, с другой стороны, сложись все иначе, может, я бы и перегорела. Сейчас здоровье немножечко тревожит, но стараюсь об этом не думать. Обо всех трудностях, через которые я прошла, знают только родные», — заявила Двоеглазова.

По итогам короткой программы спортсменка набрала 73,50 балла. Она уступает лишь своей одногруппнице Маргарите Базылюк, которая получила 74,30 балла.

Двоеглазовой 15 лет, она является бронзовым призером чемпионата России по прыжкам прошлого сезона, также спортсменка заняла второе место на Кубке Первого канала среди юниоров.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

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