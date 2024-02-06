Дзюбе указали на нехватку скорости и немолодой возраст

Бывший тренер московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в комментарии Legalbet поделился мнением о конкурентоспособности состава «железнодорожников» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«По нынешним меркам состав у «Локомотива» боевой, но усиления не помешают. Им нужна скорость в атаке, поэтому красно-зеленым нужен быстрый форвард. Дзюба — это хорошо, но его мобильным игроком назвать нельзя, он футболист другого стиля. И возраст уже давно стучится в окошко.

«Железнодорожникам» нужно увеличивать игровой потенциал команды. На данный момент есть только одна рабочая тактика — Дзюба в роли столба, но она уже изучается и просчитывается соперниками.

Вот в «Краснодаре» и «Зените» есть нападающие, которые задают тон игре, речь про Кордобу и Кассьерру. Неслучайно эти клубы возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Скорость в атаке в современном футболе очень важна. Задумки в этом плане, мне кажется, у «Локомотива» есть, но под идеи нужны еще и подходящие игроки», — заявил специалист.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Артем Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра провел в текущем сезоне 22 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал пять результативных передач. На счету нападающего «Краснодара» Джона Кордобы 20 игр, 11 голов и четыре передачи.

«Локомотив» перед рестартом чемпионата России, набрав 31 очко, идет на четвертом месте. Лидирует — «Краснодар» (38 очков), на втором месте — «Зенит» (36 очков).

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