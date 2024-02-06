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Названа причина, по которой иностранцы выбирают «Зенит»

Тренер Петржела заявил, что легионеры выбирают «Зенит» из-за большой зарплаты

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что иностранным футболистам петербургский клуб интересен в первую очередь из-за хороших финансовых условий. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Зенит» — самый богатый российский клуб. Понятно, что легионеры выбирают его в первую очередь из-за большой зарплаты. Но нельзя не отметить то, что «Зенит» умеет находить хороших иностранных футболистов. Только они слишком сильно увлеклись латиноамериканским направлением, забыв про своих воспитанников», – заявил чешский специалист.

В составе сине-бело-голубых выступают бразильцы: Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес и Ду Кейрос.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил со счетом 3:1.

Ранее иностранный тренер сказал, что стадионы в РПЛ лучше, чем в Италии.

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